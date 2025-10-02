Il termovalorizzatore di Santa Palomba preoccupa Rocca | è sovradimensionato
Il termovalorizzatore potrebbe trasformarsi in un boomerang per lo sviluppo della raccolta differenziata a Roma. A dirlo non sono i comitati contrari alla realizzazione dell’impianto ma il presidente della regione Lazio.Il termovalorizzatore è sovradimensionato“Roma ha difficoltà strutturali che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: termovalorizzatore - santa
Termovalorizzatore a Santa Palomba in funzione non prima di 3 anni, Zaratti (AVS): “Un regalo ai privati”
Termovalorizzatore Santa Palomba, il sindaco: “Gualtieri riduce i termini per la VIA. Inaccettabile”
Termovalorizzatore, ci siamo: area di Santa Palomba consegnata al concessionario
? Manca pochissimo! Il 27 e 28 settembre ti aspettiamo per la visita esperienziale alla Laguna di Santa Gilla. Luogo di incontro: parcheggi presso Tecnocasic (termovalorizzatore), strada consortile Macchiareddu (area industriale). Turni disponibili: 9.30 – - facebook.com Vai su Facebook
Termovalorizzatore, cosa c’è di vero nella discarica di Tor Tignosa che preoccupa i residenti - Nel quadrante meridionale più periferico della città, quello del municipio IX, la preoccupazione è palpabile. Lo riporta romatoday.it
Alfonsi replica a Raggi sul termovalorizzatore: “Suo approccio criminale, ideologico e in malafede” - L'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha replicato alle parole dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul termovalorizzatore di Santa ... Segnala fanpage.it