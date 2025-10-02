Il Team Vannacci ' approda' a Ravenna | Rilanciare l' identità storica garantire ordine e sicurezza

Nasce a Ravenna, come già in altre città, il Team Vannacci "Classis Ravennatis". Un organismo che si presenta come "un nuovo contenitore politico per ridare voce e prospettiva al territorio", afferma Giorgio Rossi, team leader del movimento a Ravenna.Il Team Vannacci "è un contenitore politico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: team - vannacci

Dimmi La Verità | Elisa Mangano: «Perché ho fondato il Team Vannacci Giordano Bruno a Milano»

A Cesano la Lega targata Vannacci. Nasce il team ispirato al generale

Dimmi La Verità | Stefania Bardelli: «I progetti e gli obiettivi dell'organizzazione Team Vannacci»

Nasce a Ravenna il Team Vannacci Classis Ravennatis: un nuovo contenitore politico per ridare voce e prospettiva al territorio. - facebook.com Vai su Facebook

Gli uomini del generale Roberto Vannacci stanno scalando la Lega. Tra candidati e fedelissimi in ruoli strategici, i team del movimento “Il Mondo al Contrario” stanno guadagnando potere e influenza. - X Vai su X

Nasce il Team Vannacci a Ravenna - Il Team Vannacci Classis Ravennatis è un contenitore politico territoriale che si propone di combattere l’astensionismo e offrire ai cittadini un punto di riferimento nuovo, al di fuori delle logiche ... Da ravennawebtv.it

Vannacci Team, cosa sono e cosa fanno: «Noi folgorati dal generale ma agiremo dentro la Lega» - I «team Vannacci», sorta di «cellule di base» del Movimento «Il mondo al contrario», spuntano come funghi. corrieredelveneto.corriere.it scrive