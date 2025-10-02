Il taglio più romantico dell’autunno è il bob cut morbido che Selena Gomez ha scelto per il suo matrimonio
L’autunno 2025 si tinge di romanticismo, non solo nelle sfumature delle foglie che cadono, ma anche nelle tendenze beauty che celebrano una femminilità sussurrata e chic. A dettare legge è un’icona di stile che ha appena pronunciato il suo “sì” più importante: Selena Gomez. Per il suo attesissimo matrimonio con Benny Blanco, la popstar e attrice ha scelto un hairlook destinato a diventare il più desiderato della stagione: un bob cut morbido e sofisticato, che incarna la quintessenza dell’eleganza senza tempo. Visualizza questo post su Instagram Abbandonati gli eccessi, la sposa moderna, proprio come Selena, ricerca un’allure naturale e luminosa. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: taglio - romantico
Nuovo arrivo in boutique Un abito in raso che conquista al primo sguardo: lungo, con maniche corte e dal taglio romantico che valorizza ogni movimento. La novità? Il colore must-have di questa stagione: il moro, elegante e raffinato, perfetto per distinguer - facebook.com Vai su Facebook