Il taglio più romantico dell’autunno è il bob cut morbido che Selena Gomez ha scelto per il suo matrimonio

L’autunno 2025 si tinge di romanticismo, non solo nelle sfumature delle foglie che cadono, ma anche nelle tendenze beauty che celebrano una femminilità sussurrata e chic. A dettare legge è un’icona di stile che ha appena pronunciato il suo “sì” più importante: Selena Gomez. Per il suo attesissimo matrimonio con Benny Blanco, la popstar e attrice ha scelto un hairlook destinato a diventare il più desiderato della stagione: un bob cut morbido e sofisticato, che incarna la quintessenza dell’eleganza senza tempo. Visualizza questo post su Instagram Abbandonati gli eccessi, la sposa moderna, proprio come Selena, ricerca un’allure naturale e luminosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

