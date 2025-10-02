Il summit blindato Muro anti-droni a est e sud | Proteggerà tutta l’Europa

Prove tecniche di Difesa comune ieri a Copenaghen, dove si è tenuto il Consiglio europeo informale organizzato dalla presidenza danese e andato avanti per diverse ore. Oggi, invece, sarà la volta del vertice della Comunità Politica europea. Tanti gli argomenti sul tavolo in una capitale danese blindata e in massima allerta. La pressione della Russia e delle sue provocazioni tramite gli sconfinamenti di droni e caccia nei cieli della Nato sovrasta l’atmosfera del summit. Che ci si debba difendere sembra ormai un fatto accettato da tutti, tranne le solite eccezioni, il premier ungherese, Viktor Orban e quello slovacco, Robert Fico, assente giustificato per controlli medici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il summit blindato. Muro anti-droni a est e sud: "Proteggerà tutta l’Europa"

La ricostruzione dell'Ucraina passa da Roma: via al summit blindato

Un muro di droni e due scudi di difesa. Il primo problema però è proteggere il summit Ue di Copenhagen - Si teme che i sorvoli dei giorni scorsi siano legati al vertice dei leader in Danimarca al via mercoledì. Come scrive huffingtonpost.it