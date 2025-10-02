La preadolescenza, i primi amori, la costruzione della propria identita?, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, l’amicizia, e tanto altro è la nuova serie tv “Riv4li”, già disponibile su Netflix. I protagonisti sono divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. Nella Terza D della scuola media Montalcini di Pisa regnano gli Insiders, il cui leader e? il ragazzo piu? popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino ), spalleggiato dal suo migliore amico Dario ( Edoardo Miulli ). Ma Terry ( Kartika Malavasi ), appena trasferita da Roma, scompaginerà le carte. Nella serie Riv4li sei Claudio, possiamo considerarlo il bullo della scuola? Non mi sento di dire che Claudio è un bullo, è soltanto un ragazzo che, in realtà, fragile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il suidicido di Paolo Mendico per bullismo? Bisogna parlare e mai fermarsi all’apparenza. In Riv4li non sono un bullo, ma un ragazzo fragile”: così Samuele Carrino