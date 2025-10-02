Il sorprendente secondo atto di better man | jules daly parla del successo social del musical cult

Il film Better Man, diretto da Michael Gracey, sta vivendo un rinnovato interesse grazie al suo crescente seguito di appassionati e alla popolarità sui social media. Nonostante un debutto deludente al botteghino, il film ha conquistato una nuova audience, dimostrando come la sua ricezione possa evolversi nel tempo e attraverso diverse piattaforme di distribuzione digitale. contesto e ricezione iniziale di better man. uscita e performance al box office. Better Man è stato distribuito il 25 dicembre 2024, con un budget stimato di circa 110 milioni di dollari. La pellicola ha incassato globalmente soltanto 22,5 milioni di dollari, risultando uno dei flop più evidenti dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

