Il sindaco ringrazia l’ausiliaria aggredita a Pordenone | Un esempio per la città
Si è svolto in municipio l'incontro tra il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e la giovane ausiliaria aggredita mentre era in servizio in via Santa Caterina. La 19enne Sayara stava svolgendo il suo lavoro per conto della Gsm quando è stata assalita da una coppia appena uscita da un bar. Gli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
