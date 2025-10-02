Il sindaco ringrazia l’ausiliaria aggredita a Pordenone | Un esempio per la città

Pordenonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto in municipio l'incontro tra il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e la giovane ausiliaria aggredita mentre era in servizio in via Santa Caterina. La 19enne Sayara stava svolgendo il suo lavoro per conto della Gsm quando è stata assalita da una coppia appena uscita da un bar. Gli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaco - ringrazia

