Il sindaco Marcello Bano non ha dubbi | La fiera più importante del Veneto
Il sindaco di Noventa Padovana senza mezzi termini, in sede di presentazione, l'ha definito l'evento fieristico più importante del Veneto. Noventa Padovana si prepara ad accogliere, da giovedì 23 a martedì 28 ottobre una ricchissima edizione della fiera del Folpo: sei giorni di festa con le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: sindaco - marcello
Sistema “Rende”, assolto l’ex sindaco Marcello Manna. Il comune fu sciolto per mafia due anni fa
Lutto a Colazza: addio al vice sindaco Marcello Donderi
Incidente a Vasanello, il sindaco di Vignanello: "Marcello e Maria erano inseparabili, Aurora è fuori pericolo"
La convenzione, firmata dal sindaco Romeo e dalla direttrice Marcello, prevede il coinvolgimento in lavori di pubblica utilità, nell’ottica del reinserimento sociale - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un condominio, il sindaco Bano: «Faremo delle verifiche sugli impianti elettrici» VIDEO - Notte di paura a Noventa Padovana dove attorno alle 22 un corto circuito ha causato un incendio in un condominio di via Vittorio Veneto nel quartiere Oltrebrenta, non distante dalla provincia di ... Da ilgazzettino.it