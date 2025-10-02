Il sindaco Leccese scrive al ministro degli Esteri | Preoccupati per i 3 baresi della Flotilla fermati da Israele
Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha scritto al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per chiedere “rassicurazioni sulle condizioni dei tre cittadini baresi che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, assieme ad altri italiani, e che al momento risultano sotto la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Tre baresi in viaggio con la Flotilla: il sindaco Leccese scrive a Tajani per sapere se stanno bene - Francesca, Lorenzo e Tony a bordo della Global Sumud Flotilla: il primo cittadino chiede informazioni urgenti al ministero degli Esteri ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
