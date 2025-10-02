Il sindaco Leccese scrive al ministro degli Esteri | Preoccupati per i 3 baresi della Flotilla fermati da Israele

Baritoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha scritto al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per chiedere “rassicurazioni sulle condizioni dei tre cittadini baresi che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, assieme ad altri italiani, e che al momento risultano sotto la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaco - leccese

Bari, chiavi della città a Francesca Albanese il 4 agosto, sindaco Vito Leccese: “Dobbiamo difendere libertà, ovunque sia minacciata”

Fondazione Petruzzelli, rinnovato il Consiglio di indirizzo: due nuove nomine dal sindaco Leccese

Bari, Israele escluso da Fiera del Levante, accolto appello del sindaco Leccese: "Prendiamo distanza da genocidio in corso a Gaza"

sindaco leccese scrive ministroTre baresi in viaggio con la Flotilla: il sindaco Leccese scrive a Tajani per sapere se stanno bene - Francesca, Lorenzo e Tony a bordo della Global Sumud Flotilla: il primo cittadino chiede informazioni urgenti al ministero degli Esteri ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

sindaco leccese scrive ministroBari, il sindaco Leccese scrive a Salvini per l’aumento dei costi dei viaggi verso Roma - Dal 15 settembre, a causa dei lavori di potenziamento della rete infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Caserta- Si legge su giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Leccese Scrive Ministro