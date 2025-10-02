Il sì di Hamas sul piano Usa potrebbe arrivare oggi Richieste modifiche già trasmesse dal Qatar a Washington

I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza e una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati, sottolineando che, sebbene la risposta di Hamas sarà «positiva», richiederà comunque diverse modifiche alla proposta e aggiunge che il Qatar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele

s236 hamas piano usaI media: 'Il sì di Hamas al piano Usa potrebbe arrivare oggi'. Per la Bbc 'l'ala militare vuole continuare a combattere' - I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza e una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi, giovedì 2 ... Riporta ansa.it

s236 hamas piano usaMedia, 'sì di Hamas sul piano Usa potrebbe arrivare oggi' - I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza e una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. msn.com scrive

