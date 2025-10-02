Genova, 2 ottobre 2025 – Si è svolto nella mattinata di martedì 30 settembre, presso il Blue District di Genova, l’evento nazionale di Flex4Fact organizzato dal Centro di Competenza Start 4.0: “Il ruolo della Flessibilità Energetica negli scenari produttivi e nei territori”. A sottolinearne l’importanza per il territorio la presenza in apertura dei saluti, oltre a quello della Presidente di Start 4.0 Paola Girdinio, del Consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, di Marco Roggerone di Confindustria Genova e dell’Assessore comunale per l’Ambiente Silvia Pericu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Romadailynews.it - Il settore energetico e la sfida comune della flessibilità, Start 4.0 e Flex4Fact al Blue District di Genova