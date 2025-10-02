Il sentiero pieno di cascate vicino Roma | una meraviglia naturale nel Lazio

Nel Lazio, a circa 40 minuti da Roma vi sono le cascate di Rioscuro a Cineto Romano. Si tratta di uno dei luoghi più belli del Centro Italia: scopriamo tutti i dettagli al riguardo. Lazio, le cascate a pochi km da Roma: cosa sapere. Non solo Roma è una città ricca di storia, cultura e tradizione ma a pochi km di distanza ha luoghi da esplorare dove lasciarsi travolgere dalla bellezza incontaminata. In particolare, vi sono le Cascate di Rioscuro, a soli 30 minuti di cammino da Cineto Romano, borgo della Valle dell’Aniene, considerate alcune delle più suggestive del Lazio. LEGGI ANCHE:– La meravigliosa cascata nascosta nel Lazio: per ammirarla dovrai attraversare un ponte tibetano E’ possibile raggiungerle ma è necessario avere degli accorgimenti. 🔗 Leggi su Funweek.it