Il senatore Marco Croatti fermato da Israele sulla Flotilla | Mi hanno rapito chiedo al governo il mio rilascio immediato

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intercettazione in mare. Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti si trovava a bordo della nave Morgana, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, quando è stato intercettato dalle forze israeliane. « Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e quello di tutti gli italiani imbarcati », ha dichiarato poco prima di essere fermato. A bordo della stessa nave era presente anche Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, anch’essa bloccata dalle autorità israeliane. «Rapito contro la mia volontà». In un breve video diffuso sui social, Croatti ha denunciato la situazione: « Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

