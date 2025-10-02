Il segno dell' essere sulla traccia del tempo di Magdalo Mussio

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segno dell’essere sulla traccia del tempodi Magdalo MussioIntroduzione di Loredana Finicelli e testo critico di Paola BallesiVernissage sabato 11 ottobre 2025 ore 17:30la mostra prosegue fino all’8 novembre – dal martedì al sabato 16:30 – 19:30Via Reno 18a RomaIn mostra una serie di 15 opere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segno - essere

Docente esibisce in una classe negli Usa crocifisso di 30 cm, finisce in tribunale dopo essere stata sospesa e collocata fuori servizio. La sua difesa: “Non ho mai fatto proselitismo, è un segno identitario”

Cerca Video su questo argomento: Segno Essere Traccia Tempo