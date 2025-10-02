Il secondo film dei Simpson come finale ideale della serie
il ritorno de i simpson con un nuovo film: un evento epocale nel mondo dell’animazione. Il celebre universo di I Simpson si prepara a fare il suo grande ritorno sul grande schermo, a distanza di 20 anni dal debutto del primo The Simpsons Movie. Questa nuova produzione rappresenta un momento di grande importanza per la serie, che ha accompagnato diverse generazioni e si appresta a chiudere in modo memorabile questa lunga avventura. La conferma del rinnovo fino alla 40ª stagione da parte di Fox testimonia l’enorme successo e la longevità dello show, considerato una vera icona della televisione occidentale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
L’annuncio dell’uscita del secondo film dei Simpson, nel 2027 - X Vai su X
I Simpson tornano al cinema: secondo film confermato per l’estate 2027! - Uscirà esattamente a 20 anni di distanza dal primo, il 23 luglio 2027! Riporta drcommodore.it
Il ritorno di Homer. Il sequel del film dei Simpson uscirà nel 2027 - A vent’anni dall'uscita del primo film la famiglia di Springfield ritorna sul grande schermo. Scrive huffingtonpost.it