il ritorno de i simpson con un nuovo film: un evento epocale nel mondo dell’animazione. Il celebre universo di I Simpson si prepara a fare il suo grande ritorno sul grande schermo, a distanza di 20 anni dal debutto del primo The Simpsons Movie. Questa nuova produzione rappresenta un momento di grande importanza per la serie, che ha accompagnato diverse generazioni e si appresta a chiudere in modo memorabile questa lunga avventura. La conferma del rinnovo fino alla 40ª stagione da parte di Fox testimonia l’enorme successo e la longevità dello show, considerato una vera icona della televisione occidentale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il secondo film dei Simpson come finale ideale della serie