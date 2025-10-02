Il sapere è di tutti una lezione in piazza … a Vitorchiano
“Il sapere è di tutti, una lezione in piazza”. Appuntamento con Unimarconi a Vitorchiano, alle 11 di sabato 4 ottobre in piazza Sant'Agnese. Ma, in caso di maltempo, l'evento si tiene nella sala comunale.Introduce l'iniziativa il sindaco Ruggero Grassotti, da sempre sensibile alla diffusione e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
IL SAPERE È DI TUTTI Una lezione in Piazza ? - Il 4 ottobre il comune di Forio, sull'isola d'Ischia, sarà tra i protagonisti di "Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza", l'iniziativa culturale nazionale promossa dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi
UniMarconi, il sapere è di tutti: il 4 ottobre lezioni pubbliche e gratuite in più di 20 piazze italiane - Il 4 ottobre 2025, l'Università degli Studi Guglielmo Marconi promuove un'iniziativa culturale nazionale: "Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza".
"Il sapere è di tutti", i docenti di UniMarconi in giro per l'Italia: lezioni aperte in 20 Comuni per promuovere la cultura - Si terrà il 4 ottobre in tutta Italia l'iniziativa culturale "Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza", promossa dall'Università degli