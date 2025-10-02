Il Salone Nautico di Puglia si apre a Brindisi

Tra pochi giorni, su un'area espositiva di oltre 20.000m2 all'interno porto turistico di Marina di Brindisi, con la partecipazione di numerosi espositori con oltre 300.

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Genoa punta in alto: il 65° Salone Nautico verso un’edizione da record

All'inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale l'Agenzia delle Dogane ha annunciato una circolare per chiarire l'Ammissione temporanea dopo la riforma 2024: chiarimenti su soggetti legittimati, garanzie e documenti necessari per le unità da diport

Questa mattina al Salone Nautico di Genova insieme al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Un momento di dialogo e confronto su un tema strategico per il futuro del nostro Paese, quello della Blue Economy. Venezia e Genova, Veneto e Liguria, A

Salone Nautico di Puglia 2025 a Brindisi: nasce il "Progetto Sud" - Salone Nautico di Puglia 2025 a Brindisi: nasce il Progetto Sud della cantieristica tra formazione, portualità, sostenibilità e imprese.

SNIM, Salone Nautico di Puglia per il Mediterraneo - E lo SNIM rimane anche un evento culturale con l'obiettivo di promuovere il dialogo sull'economia del mare e sul ruolo centrale della filiera nautica e marittima, che rappresentano un volano di ...