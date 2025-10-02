Il Roland Garros resta umano | riconfermati i giudici di linea anche per il 2026

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo parigino rimane fedele alla tradizione e boccia il nuovo sistema di chiamata elettronica, il cosiddetto Electronic Line Calling (ELC), già adottato dagli altri Grandi Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

