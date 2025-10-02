Il Roland Garros resta umano | riconfermati i giudici di linea anche per il 2026
Il torneo parigino rimane fedele alla tradizione e boccia il nuovo sistema di chiamata elettronica, il cosiddetto Electronic Line Calling (ELC), già adottato dagli altri Grandi Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Australian Open: Vittoria Roma: Finale Roland Garros: Finale Halle: Secondo turno Wimbledon: Vittoria Cincinnati: Finale US Open: Finale Pechino: Vittoria In 8 tornei di questa stagione, solo una volta Jannik Sinner non è riuscito ad arrivare - facebook.com Vai su Facebook
Il 2025 di Jannik Sinner - Australian Open: - Roma: - Roland Garros: - Halle: R2 - Wimbledon: - Cincinnati: - US Open: - Pechino: 7 finali su 8 tornei disputati, 3 titoli (due Slam), 8450 punti conquistati, oltre mille punti di media a torneo. Devast - X Vai su X
