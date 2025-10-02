“ Ho avuto paura di non fare le Olimpiadi. E continua ad oggi ad essere la mia paura, perché ho paura che il male possa tornare. Non ho niente di patologico, i medici mi hanno rassicurata, ma è una cosa mia psicologica. Ad un certo punto il mio fisico ha deciso di non sostenermi più, forse di testa ero stressata, mi sentivo troppo stanca, troppo al limite. Di conseguenza tutto il castello è crollato “. Si tratta solo di un estratto della lunga intervista a Lisa Vittozzi che potrete trovare sul n.6 di Azzurra, la rivista mensile di OA Sport. La fuoriclasse sappadina, reduce da un’annata forzatamente sabbatica a causa di un infortunio alla schiena che l’ha costretta a fermarsi per tanti mesi, è pronta a rimettersi in gioco con la consueta determinazione che l’ha sempre contraddistinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il ritorno di Lisa Vittozzi: una lunga e appassionata intervista sul nuovo numero di Azzurra