Il ritorno di Cannavaro | ecco chi allenerà

A sei mesi di distanza dal suo esonero dalla panchina della Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro è pronto a tornare ad allenare, e lo farà prendendo parte alla massima competizione calcistica, ovvero i Mondiali di calcio in programma la prossima estate in Canada, Stati Uniti e Messico. L'ex capitano del Parma ha infatti stretto un accordo che lo porterà ad assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale dell' Uzbekistan, una delle diciotto compagini che risultano già qualificate per le fasi finali della rassegna iridata unitamente a Stati Uniti, Canada, Messico (Paesi organizzatori), Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Corea del Sud, Giordania, Australia, Brasile, Ecuador, Uruguay, Coilombia, Paraguay, Marocco e Tunisia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

