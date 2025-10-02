Il ritorno alla lirica il passato da inviato il futuro da romanziere e il progetto di nozze | il giornalista e conduttore ripercorre le tappe di vita e carriera
A lfonso Signorini ha deciso di voltare pagina. Dopo anni intensi alla guida del Grande Fratello, ha scelto di passare il testimone a Simona Ventura, un’amica a cui ha augurato il meglio: «Con Simona ci siamo sentiti quella mattina e le ho fatto i miei auguri», racconta al Corriere della Sera. La sua decisione di lasciare il reality non è stata improvvisa. « Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda », spiega, descrivendo un ritmo estenuante: sei anni di dirette settimanali, quattro ore a serata, con sveglie all’alba e pendolarismo tra Roma e Milano. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Grande Fratello Vip, l’annuncio di Alfonso Signorini: «Reality prolungato». 🔗 Leggi su Iodonna.it
