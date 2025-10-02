Il ritardo della terza stagione di solo leveling | una scelta sbagliata

Il successo di Solo Leveling ha rappresentato uno dei fenomeni più rilevanti nel panorama dell’animazione degli ultimi anni. Con il debutto della prima stagione nella stagione invernale del 2024, la serie ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e delle piattaforme di streaming, consolidando un seguito fedele e appassionato. La seconda stagione, trasmessa a distanza di circa un anno, ha ulteriormente amplificato questa popolarità, elevando Sung Jinwoo tra i personaggi più riconoscibili dell’animazione contemporanea. Le recenti notizie riguardanti possibili ritardi nelle future uscite stanno generando preoccupazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

