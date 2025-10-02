Il regista Antonio Capuano ospite al Teatro Ricciardi
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 11 ottobre alle 19:00 il maestro Antonio Capuano sarà al Teatro Ricciardi di Capua per un appuntamento speciale: la proiezione evento de “L’Isola di Andrea”. Un’occasione unica per incontrare uno dei registi più intensi e visionari del cinema italiano e vivere il suo racconto sul grande schermo. Arriva al Teatro Ricciardi un autentico maestro del cinema, Antonio Capuano, protagonista indiscusso di un cinema libero e indipendente che ha saputo raccontare Napoli e la società con uno sguardo mai consolatorio ma sempre intriso di grande rispetto per i suoi protagonisti, che spesso sono stati bambini ed adolescenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
