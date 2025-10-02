Il Real Estate italiano protagonista a Barcellona focus su Napoli

Il Real Estate italiano è protagonista dell’edizione 2025 di The District, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il settore immobiliare del Sud Europa, che quest’anno richiama oltre 14.000 investitori e buyer globali e più di 450 speaker da tutto il mondo. In programma fino al 2 ottobre alla Gran Fira di Barcellona, l’edizione 2025 vede l’Italia come Guest Country della manifestazione. Presente con un proprio stand, concepito come Italian Meeting Point a disposizione degli operatori italiani, delle città di Roma e Napoli e dell’Agenzia del Demanio coinvolte nel progetto, l’Associazione ha svolto un ruolo attivo nella definizione di una ampia programmazione di eventi, trasversali alle principali asset class immobiliari, per illustrare le potenzialità e le opportunità di investimento presenti nel mercato italiano; hanno preso parte a The District, anche grazie al supporto di Confindustria Assoimmobiliare, per presentare due dei mercati più interessanti nel contesto italiano, Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale e Laura Lieto, Vicesindaca di Napoli e assessore all’Urbanistica del capoluogo campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it