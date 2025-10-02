Il profumo delle festività | arrosti e contorni che non possono mancare in tavola

Un viaggio tra i sapori tradizionali che accompagnano i pranzi di festa. Quando si avvicinano le festività, la cucina napoletana si veste a festa e porta in tavola piatti che raccontano tradizione e convivialità. Il protagonista indiscusso è l’arrosto, preparato con cura e insaporito da erbe aromatiche che diffondono un profumo inconfondibile. Che sia di vitello, di maiale o di pollo, l’arrosto è il cuore del pranzo delle feste, capace di mettere d’accordo tutta la famiglia. Accanto all’arrosto, non possono mancare i contorni della tradizione: le classiche patate al forno, croccanti fuori e morbide dentro, i peperoni imbottiti che riportano ai ricordi d’infanzia, le verdure di stagione gratinate o saltate in padella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

