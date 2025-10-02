Il profumo del mosto è festa a Spilamberto

Sabato e domenica prossimi torna a Spilamberto " Mast Còt - Il profumo del mosto ", la manifestazione dedicata alla cottura del mosto per fare l’aceto balsamico tradizionale di Modena. L’evento, organizzato dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena col patrocinio del Comune, offrirà al pubblico la possibilità di assistere dal vivo a questo antico rito casalingo in piazzale Rangoni, dove il profumo dolce e avvolgente del mosto in cottura riempirà l’aria circostante. Sabato 4 ottobre, dalle prime ore del mattino ci sarà l’inizio della bollitura del mosto. Ogni angolo di Spilamberto offrirà qualcosa di speciale: visite guidate al museo dell’aceto balsamico tradizionale, dimostrazioni dei bottai in piazza Roma, mercato del gusto in via Sant’Adriano, aperture straordinarie del torrione medievale e del museo Antiquarium. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

