Il problema De Bruyne

La storia ufficiale (quella che, lo sappiamo, è scritta sempre dai vincitori) omette spesso di ricordare che, quando – all’alba del secolo scorso – il vasto genio di Hilbert raggranellò tutti i ventitré grandi problemi matematici del futuro prossimo venturo, ve ne era un ventiquattresimo che fu aggiunto in calce: il problema De Bruyne. Hilbert, visionario com’era, fu quasi preveggente: accanto ai dilemmi sulla coerenza della aritmetica, a fianco delle geodetiche, assieme alle assiomatizzazioni della fisica, pose un interrogativo meno ortodosso ma assai più profondo: De Bruyne potrà mai giocare con profitto nel Napoli della stagione 202526? La leggenda vuole che avesse chiesto come favore personale al grande Riemann, suo collega, di attivarsi per studiare se De Bruyne fosse effettivamente integrabile nella squadra di Conte o, quanto meno, nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il problema De Bruyne

In questa notizia si parla di: problema - bruyne

Stile Tv – Napoli squadra camaleontica, De Bruyne ha creato a Conte un problema sotto l’aspetto tattico

Adani: ”De Bruyne un problema? No! E’ la soluzione e deve essere il valore aggiunto tra le linee”

Perché il Napoli sembra avere un problema con De Bruyne, e quel problema si chiama McTominay

De Bruyne protagonista dopo le critiche: #Sacchi spiega perché non è un problema - X Vai su X

De Bruyne non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare (Sacchi) Alla Gazzetta. L’approccio del Napoli è stato perfetto dopo il ko di Milano. Non ho percepito tensione nei giocatori, la manovra mi è sembrata scorrere fluida. https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne dopo Napoli-Sporting: "Nessun problema con Conte. Io voglio vincere" - Il fantasista del Napoli torna sulla sostituzione 'poco gradita': "Con il mister non c'è nessun problema anche se è stato detto tanto, io ho una mentalità vincente, ma non ho mai avuto problemi con l' ... Lo riporta sport.sky.it

Sacchi: "De Bruyne fuoriclasse, non potrà mai essere un problema per il Napoli" - Nel suo consueto spunto d'analisi per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Napoli e della prova di De Bruyne: "Chi pensava che, dopo le polemiche di San Siro, ... Riporta tuttonapoli.net