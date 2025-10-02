Il primo film diretto da un AI | scopri la dolce inattività
l’intelligenza artificiale nel cinema: un nuovo capitolo in fase di sviluppo. Negli ultimi anni, l’adozione dell’ intelligenza artificiale nel settore cinematografico ha aperto nuove prospettive e sollevato importanti questioni etiche. Recentemente, si è assistito a innovazioni che coinvolgono la creazione di personaggi digitali, la direzione di film e il possibile coinvolgimento di attori e registi attraverso tecnologie avanzate. Questo processo sta ridefinendo i confini tra arte e tecnologia, portando a dibattiti accesi sulla natura dell’espressione artistica. il primo film diretto dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante
Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi
Super mario bros. movie 2 potrebbe superare il record del primo film grazie ai nuovi dati di streaming
ROSALINE è stato il primo film DISNEY, con le coreografie del nostro direttore artistico Nino Graziano Luca ed il Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica. Si tratta di una commedia romantica di produzione americana che ha rivisitato in ton
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l'intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile
The Sweet Idleness: in arrivo il primo film diretto da un AI - Scopri trama, tecnologia FellinAI e il ruolo del produttore Andrea Iervolino.
È italiano il primo film diretto dall'IA: l'annuncio del produttore - Un film diretto da un'intelligenza artificiale esplora un futuro in cui tecnologia e libertà ridefiniscono il concetto di lavoro umano.