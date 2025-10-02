È cominciato il mese di ottobre per il Gubbio e la stagione entra sempre di più nel vivo. I rossoblù archiviano un settembre positivo anche se chiuso in calando sia a livello di prestazioni che di risultati, perdendo così contatto con le primissime posizioni della classifica. Quello a cui si affaccia il Gubbio è quindi un mese che sì, potrebbe esprimere giudizi importanti su quelle che potrebbero essere le ambizioni della squadra guidata da Domenico Di Carlo ma potrebbe essere anche considerato un mese più "tranquillo" e transitorio. Quattro le partite: si parte domenica 5 contro il Pontedera (calcio d’inizio ore 20:30), si continua con la trasferta di Arezzo di venerdì 10 sempre alle 20:30, quindi la sfida in casa con il Guidonia Montecelio di sabato 18 (ore 17:30) e poi la trasferta a Carpi del 25 (ore 17:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo bilancio dei rossoblù. Il Gubbio stupisce, è un avvio super positivo. Di Carlo punta a confermarsi anche a ottobre