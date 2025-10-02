Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 2 Ottobre 2025, si attesta a 0,104 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 1 Ottobre 2025, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,072 €kWh (ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,156 €kWh (ore 8). Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle centrali (dalle 12 alle 15), mentre il picco di costo si è verificato nelle prime ore del mattino e nella fascia serale, confermando la tendenza a una maggiore volatilità nelle ore di punta. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 02102025 0,104 -0,013 01102025 0,117 +0,005 30092025 0,112 -0,004 29092025 0,109 +0,017 28092025 0,092 -0,014 27092025 0,106 +0,014 26092025 0,109 +0,003 25092025 0,106 -0,008 24092025 0,114 -0,002 23092025 0,116 +0,000 22092025 0,116 +0,016 21092025 0,100 -0,006 20092025 0,107 -0,009 19092025 0,116 +0,004 18092025 0,112 +0,002 17092025 0,110 +0,002 16092025 0,109 -0,003 15092025 0,113 +0,028 14092025 0,085 -0,018 13092025 0,104 -0,011 12092025 0,115 -0,006 11092025 0,116 -0,006 10092025 0,121 +0,004 09092025 0,117 -0,004 08092025 0,121 +0,025 07092025 0,096 +0,001 06092025 0,095 +0,000 05092025 0,111 -0,002 04092025 0,113 +0,007 03092025 0,107 -0,004 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,116 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

