il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc (dato riferito ad agosto 2025, ultimo valore disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

