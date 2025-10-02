Il presidio pro Pal diventa corteo assaltato e in frantumi l' ingresso laterale della stazione centrale
Il presidio che si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio di oggi in piazza della Borsa dalle 18, si è trasformato in un corteo non autorizzato, proprio come ieri. Solamente che i manifestanti, questa volta, erano oltre un migliaio, a differenza dei 200 di ieri. Alle 18 l'inizio del presidio in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: presidio - diventa
L’Asl di Caserta diventa ufficialmente presidio certificatore di malattie rare
L'Asl di Caserta diventa "presidio certificatore di malattie rare"
Sicurezza in Gad, il locale comunale diventa il presidio del quartiere: progetto da 298mila euro
A ROMA È INIZIATO IL PRESIDIO PERMANENTE - PIAZZA DEI CINQUECENTO DIVENTA PIAZZA GAZA È iniziato il presidio permanente a Piazza dei Cinquecento, ancora una volta riempiamo ed abitiamo la piazza che il 22 settembre ha accolto le mi - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO Perugia, il presidio per Gaza diventa un corteo: "Blocchiamo tutto" https://ift.tt/bjgV20L https://ift.tt/3RoXp9g - X Vai su X
Pro Pal Udine, siamo 800 al presidio contro Italia-Israele - hanno partecipato oggi al presidio promosso dal Comitato per la Palestina di Udine a sostegno della Global Sumud Flotilla davanti al ... Come scrive msn.com
Flotilla, manifestanti pro-Pal occupano i binari della Stazione Centrale di Napoli: bloccato il traffico ferroviario - Anche Milano si mobilita per la Flotilla: è stata lanciata una “mobilitazione di emergenza” in piazza della Scala, ribattezzata “ piazza Gaza ”. Riporta tg.la7.it