Il possibile ritorno di Babis al governo della Repubblica ceca mette Praga in subbuglio
Il presidente della Repubblica ceca Petr Pavel ha fatto un breve discorso in vista delle elezioni legislative del 3 e 4 ottobre. Pavel ha servito nell'esercito ceco come generale e.
Cechia verso il voto, governo monocolore di Babis favorito - A tre settimane dalle elezioni parlamentari i cittadini cechi considerano come esito migliore un governo sostenuto non da una coalizione ma da un solo partito, è quanto risulta dal sondaggio condotto ... Secondo ansa.it