Il portiere del Liverpool Alisson per perdere fino a sei settimane
Il Liverpool sarà senza portiere Alisson per un massimo di sei settimane, secondo un rapporto dell'Athletic. L'Internazionale del Brasile ha subito un infortunio al tendine del ginocchio contro Galatasaray martedì sera, ha subito l'atto di fare un salvataggio da Victor Osimhen e ha dovuto lasciare il campo 11 minuti nella seconda metà della sconfitta per 1-0. Fu sostituito da Giorgi Mamardashvili a Istanbul e il georgiano ora poteva avere la possibilità di una corsa prolungata nella squadra. Alla domanda su Alisson dopo la partita a Rams Park, Arne Slot ha dichiarato: "Non è mai positivo se vai così.
IL LIVERPOOL CADE IN TURCHIA Brutto stop per il Liverpool in Champions League, battuto dal Galatasaray Slot lascia a riposo Salah e Isak, inseriti a partita in corso, ma i reds soffrono il ritmo dei turchi spinti dal pubblico indiavolato La partita gira in pochi s
Galatasaray ha battuto Liverpool 1-0 in Rauco Champions League Clash - Victor Osimhen ha segnato una penalità iniziale mentre Galatasaray ha battuto un Liverpool a rischio di errore, che ha perso il portiere Alisson e l'attaccante Hugo Ekitike a un infortunio, 1-
Liverpool, tragedia per Alisson: il padre muore annegato - Una tragedia indicibile ha colpito il portiere del Liverpool Alisson Becker, raggiunto nelle scorse ore dalla notizia della morte del padre José Agostinho Becker.