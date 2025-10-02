Il portiere del Liverpool Alisson per perdere fino a sei settimane

2025-10-02 19:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool sarà senza portiere Alisson per un massimo di sei settimane, secondo un rapporto dell’Athletic. L’Internazionale del Brasile ha subito un infortunio al tendine del ginocchio contro Galatasaray martedì sera, ha subito l’atto di fare un salvataggio da Victor Osimhen e ha dovuto lasciare il campo 11 minuti nella seconda metà della sconfitta per 1-0. Fu sostituito da Giorgi Mamardashvili a Istanbul e il georgiano ora poteva avere la possibilità di una corsa prolungata nella squadra. Alla domanda su Alisson dopo la partita a Rams Park, Arne Slot ha dichiarato: “Non è mai positivo se vai così. 🔗 Leggi su Justcalcio.com