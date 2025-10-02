Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il portiere del Liverpool Alisson Becker ha ottenuto un infortunio al tendine del ginocchio nella sconfitta a Galatasaray martedì sera. L’Internazionale del Brasile aveva giocato ogni partita in Premier League e Champions League finora in questa stagione, ma non poteva continuare a Rams Park ed era stato sostituito dall’estate firmando Giorgi Mamardashvili nella seconda metà. Il Liverpool ha anche perso Hugo Ekitike a causa di un infortunio e ha avuto una decisione di rigore in ritardo annullata da VAR in quella che si è rivelata una notte frustrante per la squadra di Arne Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il portiere del Liverpool Alisson Becker è ferito? Aggiornamento degli infortuni in Premier League