Il portiere del Liverpool Alisson Becker è ferito? Aggiornamento degli infortuni in Premier League

Justcalcio.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il portiere del Liverpool Alisson Becker ha ottenuto un infortunio al tendine del ginocchio nella sconfitta a Galatasaray martedì sera. L’Internazionale del Brasile aveva giocato ogni partita in Premier League e Champions League finora in questa stagione, ma non poteva continuare a Rams Park ed era stato sostituito dall’estate firmando Giorgi Mamardashvili nella seconda metà. Il Liverpool ha anche perso Hugo Ekitike a causa di un infortunio e ha avuto una decisione di rigore in ritardo annullata da VAR in quella che si è rivelata una notte frustrante per la squadra di Arne Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

il portiere del liverpool alisson becker 232 ferito aggiornamento degli infortuni in premier league

© Justcalcio.com - Il portiere del Liverpool Alisson Becker è ferito? Aggiornamento degli infortuni in Premier League

In questa notizia si parla di: portiere - liverpool

“È difficile” le parole di avvertimento del portiere di Liverpool lasciano molto lo slot di Arne per riflettere

Il portiere del Liverpool Alisson per perdere fino a sei settimane

Morto José Agostino Becker il padre di Alisson, il portiere del Liverpool - A 57 anni è morto José Agostino Becker, il papà di Alisson Becker il portiere del Liverpool, che in Italia ha giocato anche con la Roma due stagioni. Lo riporta fanpage.it

Alisson Becker: portiere della stagione in Champions League - Alla prima stagione con il Liverpool dopo il trasferimento dalla Roma, Alisson ha indossato la maglia numero 13 ... Da it.uefa.com

Cerca Video su questo argomento: Portiere Liverpool Alisson Becker