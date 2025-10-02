Il ponte del Diavolo di Blera in un dipinto di William Turner | Non è Civita di Bagnoregio

Viterbotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scoperta getta luce sull'opera del pittore inglese William Turner (1775-1851), maestro del Romanticismo e considerato uno dei più grandi paesaggisti di sempre. Il celebre dipinto incompiuto “Italian landscape, probably Civita di Bagnoregio” (1828), oggi conservato alla Tate Britain di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

ponte diavolo blera dipintoIl Ponte del Diavolo di Blera in un dipinto di William Turner - La scoperta, pubblicata sul Journal of Cultural Heritage, aggiunge un tassello alla mappa dei luoghi che hanno ispirato il pittore inglese. Segnala iltitolo.it

Per denigrarlo, dissero che i suoi colori parevano usciti da barattoli di senape: in un quadro di Turner, una nuova ricerca riconosce il Ponte del Diavolo - Paesaggio italiano, probabilmente Civita di Bagnoregio: questa didascalia, dai toni incerti, accompagna il dipinto di William Turner conservato alla Tate Britain di Londra. ildolomiti.it scrive

