Il polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa Centro di Eccellenza
Pisa, 1 ottobre 2025 - A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativa PNC Fit4MedRob finanziata dal Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR) il riconoscimento come “Centro di Eccellenza per la Riabilitazione Tecnologica e Robotica Innovativa in Età evolutiva”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che attesta l’altissimo valore e l’unicità di questa struttura, completamente dedicata alla riabilitazione robotica e digitale per il bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: polo - riabilitazione
Storia di un ospedale: da sanatorio a polo di riabilitazione. Nel Giovanni Da Procida di Salerno ex lavoratori chiedono di realizzare un piccolo museo Nato come sanatorio antitubercolare nel periodo fascista, il Giovanni Da Procida e' un pezzo importante della - facebook.com Vai su Facebook
Il polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa “Centro di Eccellenza” - Il Ministero dell'Università ha riconosciuto il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica di Eliopoli come Eccellenza ... Segnala lanazione.it
Stella Maris, il polo di riabilitazione robotica diventa “Centro di Eccellenza” - A pochi mesi dalla sua inaugurazione,il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativ ... Da toscanaoggi.it