Il polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa Centro di Eccellenza

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 1 ottobre 2025 - A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativa PNC Fit4MedRob finanziata dal Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR) il riconoscimento come “Centro di Eccellenza per la Riabilitazione Tecnologica e Robotica Innovativa in Età evolutiva”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che attesta l’altissimo valore e l’unicità di questa struttura, completamente dedicata alla riabilitazione robotica e digitale per il bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il polo di riabilitazione robotica della stella maris diventa centro di eccellenza

© Lanazione.it - Il polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa “Centro di Eccellenza”

In questa notizia si parla di: polo - riabilitazione

polo riabilitazione robotica stellaIl polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa “Centro di Eccellenza” - Il Ministero dell'Università ha riconosciuto il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica di Eliopoli come Eccellenza ... Segnala lanazione.it

polo riabilitazione robotica stellaStella Maris, il polo di riabilitazione robotica diventa “Centro di Eccellenza” - A pochi mesi dalla sua inaugurazione,il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativ ... Da toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Polo Riabilitazione Robotica Stella