Pisa, 1 ottobre 2025 - A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE dell’IRCCS Fondazione Stella Maris ha ricevuto nell’ambito dell’iniziativa PNC Fit4MedRob finanziata dal Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR) il riconoscimento come “Centro di Eccellenza per la Riabilitazione Tecnologica e Robotica Innovativa in Età evolutiva”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che attesta l’altissimo valore e l’unicità di questa struttura, completamente dedicata alla riabilitazione robotica e digitale per il bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il polo di riabilitazione robotica della Stella Maris diventa “Centro di Eccellenza”