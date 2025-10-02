Il politologo Vassallo | Il test del campo largo? In Calabria e Campania
Elezioni nelle Marche, anno del Signore 2020: il Movimento 5Stelle si presentava da solo con Gian Mario Mercorelli e ha preso 7.01%. Cinque anni dopo il campo largo ha visto unite le forze di centrosinistra, cinquestelle compresi. Il candidato è il dem Matteo Ricci. La lista pentastellata però ha portato a casa un magro 5,1%. I vertici del M5s continuano a benedire l’alleanza col Pd. Ma la sensazione è che il popolo post-grillino, a votare un candidato ‘straniero’, non ci stia. È così, Salvatore Vassallo? "Io non credo che il tema sia la provenienza del candidato – chiarisce il politologo e direttore dell’Istituto Cattaneo –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
