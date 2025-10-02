Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all' iPhone
Lucas Raggi, direttore della Ricerca e Sviluppo di Audemars Piguet, è il motore discreto dietro i progetti più ambiziosi della maison: dalle complicazioni meccaniche ai nuovi colori dei quadranti, passando per le evoluzioni del design. Secondo Raggi, la costruzione di un orologio segue, nella maggior parte dei casi, una scansione precisa e prevedibile. Il processo è metodico: lui e il suo team ricevono un briefing iniziale, sia che riguardi un intero segnatempo sia un singolo movimento, completano la fase di preparazione del prototipo, selezionano le soluzioni migliori tra quelle sviluppate e, infine, avviano la produzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Gioco gratuito di lancio su xbox game pass sarà il prossimo grande successo del 2025
Gioca a questo classico immediato gratis su Game Pass prima del grande lancio del 2026
Campionato italiano assoluto lancio del ruzzolone: assegnati i titoli tricolori. Marco Rapini il "più grande" del 2025
GTA 6: Take-Two sogna un lancio da record con 20 milioni di copie in 24 ore! Rockstar Games punta al lancio più grande nella storia dei videogiochi con GTA 6 e secondo Take-Two l'obiettivo è folle ma possibile: 20 milioni di copie vendute nelle prime 24