Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all' iPhone

Gqitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucas Raggi, direttore della Ricerca e Sviluppo di Audemars Piguet, è il motore discreto dietro i progetti più ambiziosi della maison: dalle complicazioni meccaniche ai nuovi colori dei quadranti, passando per le evoluzioni del design. Secondo Raggi, la costruzione di un orologio segue, nella maggior parte dei casi, una scansione precisa e prevedibile. Il processo è metodico: lui e il suo team ricevono un briefing iniziale, sia che riguardi un intero segnatempo sia un singolo movimento, completano la fase di preparazione del prototipo, selezionano le soluzioni migliori tra quelle sviluppate e, infine, avviano la produzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

il pi249 grande lancio di orologi audemars piguet del 2025 232 ispirato all iphone

© Gqitalia.it - Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all'iPhone

In questa notizia si parla di: grande - lancio

Gioco gratuito di lancio su xbox game pass sarà il prossimo grande successo del 2025

Gioca a questo classico immediato gratis su Game Pass prima del grande lancio del 2026

Campionato italiano assoluto lancio del ruzzolone: assegnati i titoli tricolori. Marco Rapini il "più grande" del 2025

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Grande Lancio Orologi