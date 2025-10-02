Il più grande lancio di orologi Audemars Piguet del 2025 è ispirato all' iPhone

Lucas Raggi, direttore della Ricerca e Sviluppo di Audemars Piguet, è il motore discreto dietro i progetti più ambiziosi della maison: dalle complicazioni meccaniche ai nuovi colori dei quadranti, passando per le evoluzioni del design. Secondo Raggi, la costruzione di un orologio segue, nella maggior parte dei casi, una scansione precisa e prevedibile. Il processo è metodico: lui e il suo team ricevono un briefing iniziale, sia che riguardi un intero segnatempo sia un singolo movimento, completano la fase di preparazione del prototipo, selezionano le soluzioni migliori tra quelle sviluppate e, infine, avviano la produzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

