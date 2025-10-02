Il pirata del pop Stjepan Hauser tra Céline Dion Cohen e Modugno

Largo al “ribelle” del violoncello. “Pronto a far tutto, la notte e il giorno” come il factotum di Rossini, Stjepan Hauser, per il mondo della classica semplicemente Hauser, torna al Forum il 18 novembre con la sua esuberanza stilistica e tanta voglia di stupire. La separazione da Luka Šuli? e il conseguente tramonto dell’avventura 2Cellos hanno finito con l’espandere ulteriormente l’aura pop dei suoi spettacoli, spingendolo a vincere facile in questo The Rebel Is Back! Tour con un repertorio che spazia dalla “My heart will go on” di Céline Dion ad “Hallelujah” di Leonard Cohen, da “Livin’ la vida loca” di Ricky Martin a “Nel blu dipinto di blu” di Modugno, senza rinunciare al graffio rock di “Kashmir” dei Led Zeppelin o della sempiterna “Highway to hell” degli AcDc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pirata del pop Stjepan Hauser tra Céline Dion, Cohen e Modugno

