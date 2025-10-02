Il Piano urbanistico generale incassa l' ok della Commissione | manca un ultimo step

FRANCAVILLA FONTANA - Si è concluso oggi (giovedì 2 ottobre 2025) con esito positivo l'esame del Piano Urbanistico Generale (Pug) di Francavilla Fontana in seno alla Commissione Consiliare Urbanistica. Con questo passaggio si completa il penultimo step dell'iter previsto per l'approvazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

