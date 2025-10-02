Il pestaggio subito da Andrea è più che un allarme bisogna agire | Necessario un Forum per l’Adolescenza
“Il pestaggio subito da Andrea è un atto vile, ingiusto e ingiustificabile. Purtroppo non è la prima volta che si verificano situazioni simili, ragazzi che con violenza e per futili motivi agiscono contro dei pari. Sul fenomeno della violenza tra i più giovani occorrono un’attenzione e una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: pestaggio - subito
Erminia Froio è accusata di aver ritardato le indagini per non aver informato subito il suo superiore del pestaggio più cruento di cui sono accusati 33 poliziotti penitenziari del Cerialdo - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Oliva, il barista picchiato davanti al suo locale: «Lui è in sedia a rotelle, il suo aggressore è libero» - Andrea Oliva, il titolare del bar Night & Day a Bordighera (Imperia), è in sedia a rotelle. Lo riporta msn.com