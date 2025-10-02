Il percorso del corteo oggi a Roma per la Global Sumud Flotilla | dove e quando parte

Giovedì 2 ottobre a Roma un corteo autorizzato, dopo quello di mercoledì sera, partirà alle 18.30 dal Colosseo contro il genocidio a Gaza e in sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. "Lo abbiamo ripetuto molte volte: se bloccano la Flotilla, blocchiamo tutto". Orario e percorso del corteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it