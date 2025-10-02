Il pensiero di Agostino d' Ippona | rimedio o causa della secolarizzazione dello stato?

Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice di palazzo Bembo-Camerini, già dimora dell’illustre cardinale umanista ora sede del Museo della Terza armata (Via Altinate n° 59, Padova), l’associazione San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo “Il pensiero di Agostino di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

mart. 30/9/25 ore 21:00 chiude a Ostia (RM) "Il Segreto dei Santi" con il #reading "LE CONFESSIONI DI SANT'AGOSTINO", traduzione e adattamento di #TommasoMattei; musiche elettroniche originali di #PakyDiMaio. L'Eve - facebook.com Vai su Facebook

Leone XIV e Sant’Agostino. Alici: “La pace è armonia e ordine dell’essere” - “Il pensiero di Agostino, nel solco della tradizione cristiana, concepisce la pace come ‘tranquillità dell’ordine’, condizione armoniosa del creato, oltre l’assenza di guerra. Secondo agensir.it

AFRICA/ALGERIA - Le “Giornate agostiniane d’Ippona” rilanciano l’insegnamento di Sant’Agostino sulla pace, nel tempo della "guerra mondiale a pezzi" - «ha voluto che tutti gli uomini nascessero da un unico uomo perché non solo fosse comune la ... Riporta fides.org