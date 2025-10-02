Il Pd si spacca sulla risoluzione di Italia Viva per Gaza Merola vota sì | Guardo al contenuto non all' alleanza
"Il Pd sì è astenuto per mantenere una posizione unitaria con il Movimento 5 stelle e Avs, ma su temi come pace e guerra fa fede per me il contenuto delle mozioni". A dirlo al Foglio è il deputato del Partito democratico Virginio Merola, che ha votato a favore della mozione di Italia Viva – approvata con il voto anche della maggioranza – mentre il suo partito si è astenuto. Insieme a lui hanno votato a favore Lorenzo Guerini, Marianna Madia e Lia Quartapelle. Uno schema replicato in Senato, dove Pier Ferdinando Casini, Graziano Delrio, Filippo Sensi e Walter Verini hanno espresso il proprio sì mentre gli altri senatori dem si sono astenuti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
