Il Pd e la lotta all’astensione | Nuovi percorsi

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico sangiorgese prende atto del risultato delle elezioni regionali, che hanno visto "la netta affermazione del governatore uscente Acquaroli ", e augura alla maggioranza un lavoro molto più incisivo e proficuo della scorsa legislatura". A sostenerlo in una nota stampa è il segretario sangiorgese dei Dem Michele Amurri. "Una sconfitta che, secondo lui, impone ria riflessione: "Nasce la necessità di elaborare programmi e percorsi molto più incisivi e convincenti per gli elettori, considerando che la sola unità della coalizione non è più un elemento sufficiente sebbene necessario per la vittoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il pd e la lotta all8217astensione nuovi percorsi

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd e la lotta all’astensione: "Nuovi percorsi"

In questa notizia si parla di: lotta - astensione

pd lotta all8217astensione nuoviIl Pd e la lotta all’astensione: "Nuovi percorsi" - Il Partito Democratico sangiorgese prende atto del risultato delle elezioni regionali, che hanno visto "la netta affermazione del governatore ... Da ilrestodelcarlino.it

Aventino Schlein. Ma il Pd isolato fa infuriare i big vecchi e nuovi - Elly Schlein abbonderà il suo personale Aventino oggi alle 19 e 30 a Vigevano per la festa democratica. Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Lotta All8217astensione Nuovi