Il Pd e la lotta all’astensione | Nuovi percorsi

Il Partito Democratico sangiorgese prende atto del risultato delle elezioni regionali, che hanno visto "la netta affermazione del governatore uscente Acquaroli ", e augura alla maggioranza un lavoro molto più incisivo e proficuo della scorsa legislatura". A sostenerlo in una nota stampa è il segretario sangiorgese dei Dem Michele Amurri. "Una sconfitta che, secondo lui, impone ria riflessione: "Nasce la necessità di elaborare programmi e percorsi molto più incisivi e convincenti per gli elettori, considerando che la sola unità della coalizione non è più un elemento sufficiente sebbene necessario per la vittoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

