Il Pd aderisce convintamente allo sciopero generale per la Palestina
Il coordinamento provinciale del Partito Democratico, con una nota stampa, ha reso noto di “aderire convintamente allo sciopero generale indetto dopo il fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e il trattenimento ingiustificato degli attivisti impegnati in una missione di pace. È un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: aderisce - convintamente
Bellaria Igea Marina aderisce a"M'illumino di Meno per una maggiore sensibilità e lotta allo spreco L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina aderisce convintamente, anche quest'anno, alla Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sos - facebook.com Vai su Facebook
BASILICATA CASA COMUNE ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE “UNA PIAZZA PER GAZA” DELLA CGIL A POTENZA - X Vai su X
Il Pd di Reggio Calabria aderisce allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil: "Solidarietà alle piazze pacifiche per Gaza" - Il Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil, schierandosi al fianco delle mobilitazioni pacifiche che in tutta Italia chiedono pac ... Secondo reggiotv.it
Reggio Calabria, il Pd aderisce allo sciopero nazionale. Panetta: “al fianco delle piazze pacifiche per Gaza” - “Non è accettabile che il governo provi a ignorare o a criminalizzare il grido che si leva dalle piazze del Paese, colme di cittadini che in modo pacifico manifestano solidarietà al popolo palestinese ... Riporta strettoweb.com