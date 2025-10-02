Il Pd aderisce convintamente allo sciopero generale per la Palestina

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinamento provinciale del Partito Democratico, con una nota stampa, ha reso noto di “aderire convintamente allo sciopero generale indetto dopo il fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e il trattenimento ingiustificato degli attivisti impegnati in una missione di pace. È un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aderisce - convintamente

pd aderisce convintamente scioperoIl Pd di Reggio Calabria aderisce allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil: "Solidarietà alle piazze pacifiche per Gaza" - Il Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil, schierandosi al fianco delle mobilitazioni pacifiche che in tutta Italia chiedono pac ... Secondo reggiotv.it

Reggio Calabria, il Pd aderisce allo sciopero nazionale. Panetta: “al fianco delle piazze pacifiche per Gaza” - “Non è accettabile che il governo provi a ignorare o a criminalizzare il grido che si leva dalle piazze del Paese, colme di cittadini che in modo pacifico manifestano solidarietà al popolo palestinese ... Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pd Aderisce Convintamente Sciopero