Il Pavone unisce la città Ecco la stagione del teatro | Uno spazio aperto a tutti

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pavone "unisce la città". E spalanca le sue porte come spazio pubblico, aperto, condiviso e partecipato con una programmazione ricca e articolata. Eccolo, il grande e atteso progetto culturale del Comune che scommette sulla gestione diretta dello storico teatro perugino e chiama a raccolta le migliori forze della città. Emozione e orgoglio si respirano nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori dove ieri la nuova stagione del Pavone è stata presentata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi ("è un momento bellissimo, ridiamo alla città un punto di luce") insieme al vicesindaco con delega alle politiche culturali Marco Pierini, all’assessore allo spettacolo dal vivo Fabrizio Croce e a Matteo Svolacchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il pavone unisce la citt224 ecco la stagione del teatro uno spazio aperto a tutti

© Lanazione.it - Il Pavone unisce la città. Ecco la stagione del teatro: "Uno spazio aperto a tutti"

In questa notizia si parla di: pavone - unisce

pavone unisce citt224 stagioneIl Pavone unisce la città. Ecco la stagione del teatro: "Uno spazio aperto a tutti" - Il Comune scommette sulla gestione diretta e la coprogettazione culturale per coinvolgere il maggior numero di realtà, associazioni e festival del territorio. Secondo lanazione.it

A Perugia riapre finalmente il Teatro Pavone: «Sarà laboratorio culturale permanente» - di Vincenzo Diocleziano Il Teatro del Pavone riapre le sue porte con una stagione culturale ricca e articolata che durerà da ottobre a dicembre 2025. Scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Pavone Unisce Citt224 Stagione