Il Pavone unisce la città Ecco la stagione del teatro | Uno spazio aperto a tutti

Il Pavone "unisce la città". E spalanca le sue porte come spazio pubblico, aperto, condiviso e partecipato con una programmazione ricca e articolata. Eccolo, il grande e atteso progetto culturale del Comune che scommette sulla gestione diretta dello storico teatro perugino e chiama a raccolta le migliori forze della città. Emozione e orgoglio si respirano nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori dove ieri la nuova stagione del Pavone è stata presentata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi ("è un momento bellissimo, ridiamo alla città un punto di luce") insieme al vicesindaco con delega alle politiche culturali Marco Pierini, all’assessore allo spettacolo dal vivo Fabrizio Croce e a Matteo Svolacchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

