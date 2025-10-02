Cento minuti, quarant’anni, più di undici chilometri percorsi. Un messaggio, l’ennesimo, lanciato nei fatti domenica sera a San Siro: altro che pensionato, altro che ultimi giri di giostra con relativo svernamento. Altro che. Appunto: altro, diverso, unico Luka Modric. "Per chi analizza il calcio, penso anche ai medici, deve diventare oggetto di esame: come è possibile che un giocatore di questa età non si fermi mai, sprintando più volte nell’ultimo quarto d’ora? Merita un monumento", ha detto Tomislav Ivkovic. Uno che ha parato due rigori a Diego Armando Maradona e che, evidentemente, da ex nazionale jugoslavo (anche vice della Croazia), se ne intende. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il patto con il Diavolo dell'eterno Modric. Colpi, letture, tempra: nessuno come Luka