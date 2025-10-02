Il patrimonio di Elon Musk sfonda quota 500 miliardi di dollari È record
Elon Musk è il primo uomo al mondo a detenere un patrimonio netto da mezzo trilione di dollari: le stime riportate da Forbes proiettano l'ex Capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa (Doge) del governo Trump in vetta alla classifica dei paperoni, con circa 150 miliardi di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, ovvero il cofondatore e CTO della Oracle Corporation Larry Ellison. Musk, che era stato anche il primo a sforare quota 400 miliardi lo scorso dicembre, ha potuto beneficiare del recente aumento del valore delle azioni di Tesla: nella giornata di ieri, infatti, hanno fatto segnare un +4% per poi chiudere con un +3,3% consentendo al patron di incamerare ben 9,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
